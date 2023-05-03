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Италия

Сегодня, 21:00

«Торино» обыграл «Сампдорию», Миранчук вышел на замену

Мария Гусева
«Сампдория» — «Торино».
Фото Global Look Press
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«Торино» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Забитыми голами отметились защитник Алессандро Буонджорно и нападающий Пьетро Пеллегри.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук появился на поле на 66-й минуте, заменив Дембу Сека.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. «Сампдория» располагается на 20-й строчке — 17 очков.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
0:2
Торино

В параллельном матче «Аталанта» на своем поле обыграла «Специю» — 3:2.

В составе победителей отличились Мартен Де Рон, Давиде Дзаппакоста и Луис Муриэль. За «Специю» голы забили Эммануэль Гьяси и Мехди Бурабиа.

«Аталанта» с 58 очками занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. «Специя» находится на 17-й строчке — 27 очков.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Специя
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сампдория
ФК Специя
ФК Торино
серия А
0
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