Сегодня, 16:28
«Удинезе» победил «Сампдорию» со счетом 1:0 в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Победный мяч был забит на 88-й минуте встречи. Автором гола стал защитник Дестини Удогие.
«Удинезе» набрал 28 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Сампдория» остается в зоне вылета: 9 очков и 19-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования