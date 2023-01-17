Сегодня, 08:33
Босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, которого арестовали 16 января, посещал матч чемпионата Италии между «Палермо» и «Сампдорией» в 2010 году. Об этом рассказал другой босс мафии, который сотрудничает с итальянской полицией.
Отмечается, что Денаро при этом не сильно интересовался игрой, а встречался с другими боссами. Тот матч завершился ничьей — 1:1. Забивали — Джампаоло Паццини и Фабрицио Микколи.
60-летний Денаро был задержал в одной из частных клиник Палермо. Его не могли найти около 30 лет и прозвали в СМИ самым разыскиваемым боссом мафии в Италии.