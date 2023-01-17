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Италия

Сегодня, 08:33

Самый разыскиваемый босс итальянской мафии, которого искали 30 лет, посещал матч «Палермо» — «Сампдория» в 2010 году

Руслан Минаев
Митинг жителей Палермо против мафии сразу после ареста Маттео Мессины Денаро.
Фото Global Look Press
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Босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, которого арестовали 16 января, посещал матч чемпионата Италии между «Палермо» и «Сампдорией» в 2010 году. Об этом рассказал другой босс мафии, который сотрудничает с итальянской полицией.

Отмечается, что Денаро при этом не сильно интересовался игрой, а встречался с другими боссами. Тот матч завершился ничьей — 1:1. Забивали — Джампаоло Паццини и Фабрицио Микколи.

60-летний Денаро был задержал в одной из частных клиник Палермо. Его не могли найти около 30 лет и прозвали в СМИ самым разыскиваемым боссом мафии в Италии.

Футбол
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