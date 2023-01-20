Сарри объяснил, почему не обратился к ротации состава в матче «Лацио» с «Болоньей»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча Кубка Италии с «Болоньей» (1:0) оценил игру команды.

«Без центрального нападающего в первые полчаса нам было непросто. Но мы создали четыре или пять голевых моментов, провели хороший матч. Я свел ротацию состава к минимуму, потому что такие игры очень опасные с точки зрения подхода», — цитирует Сарри Lazio Style.

Единственный гол в матче забил Фелипе Андерсон.

«Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии сыграет с «Ювентусом».