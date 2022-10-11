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Италия

Сегодня, 06:13

Сарри отреагировал на крупную победу «Лацио» над «Фиорентиной»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу команды в матче 9-го тура серии А против «Фиорентины» (4:0).

«Мы провели хороший матч, но в некоторые моменты было сложно. Это связано с тем, что мы выступаем и в европейских турнирах, после них всегда сложно. Так что счет, наверное, все-таки не отражает сопротивления, которое оказывала «Фиорентина». В общем, мы очень рады, — цитирует комментарий Маурицио Сарри cittaceleste.it.

«Лацио» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 9 очков и 13-я строчка.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
ФК Лацио
ФК Фиорентина
Маурицио Сарри
0
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