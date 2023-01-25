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Италия

Сегодня, 11:51

Сарри — о победе над «Миланом»: «Возможно, это было лучшее выступление «Лацио» с того момента, как я возглавил клуб»

Алина Савинова
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы над «Миланом» в матче 19-го тура чемпионата Италии (4:0).

«У нас прекрасная, страстная, но в то же время очень странная работа, потому что несколько дней назад к нам относились как к худшей команде Италии, а сегодня все наоборот. Заставить ребят сохранить равновесие — самый важный аспект на данный момент.

Возможно, это было лучшее выступление «Лацио» с того момента, как я возглавил клуб. У игроков появилась готовность жертвовать собой, что меня, если честно, удивило. Если мы сможем перестать терять очки в матчах с командами, которые находятся в таблице ниже нас, то сможем добиться большего», — приводит Football Italia слова Сарри.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице серии А (37 очков). «Милан» идет на второй строчке (38 очков).

 

Источник: https://football-italia.net/sarri-victory-over-milan-was-best-lazio-performance/
ФК Лацио
ФК Милан
Маурицио Сарри
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