Сарри пока не одобрил переход Захаряна в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пока не дал согласия на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб уже согласовал условия перехода за 10+4 миллионов евро.

Сообщается, что Сарри хочет найти игрока на замену Сергею Милинковичу-Савичу, который перешел в «Аль-Хиляль». Российский хавбек рассматривается как усиление на будущее.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.