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Италия

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Сарри о победе над «Ювентусом»: «Я горжусь настроем игроков «Лацио», команда была великолепна»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал итоги матча 29-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:1).

«Я горжусь настроем игроков. Настрой был у нас на тренировках, и он проявлялся и в матче. Команда всегда в игре, она была великолепна, я доволен этим. На уровне серии А мы являемся довольно стабильной командой, но у нас были проблемы в Европе. Семь очков от пятого места? Очков иногда кажется много, а иногда кажется мало. Нам еще предстоят очень трудные игры», — приводит слова Сарри журналист Джанлука Ди Марцио.

«Лацио» прервал трехматчевую победную серию «Ювентуса» и занимает второе место в серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).

ФК Лацио
ФК Ювентус
Маурицио Сарри
серия А
0
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