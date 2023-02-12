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Италия

Сегодня, 03:36

Сарри о поражении от «Аталанты»: «Мы потеряли голову после второго пропущенного гола»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:2).

«Мы потеряли голову после второго пропущенного гола. Это было неплохое начало, у нас были шансы повести в счете, а затем сравнять, но когда мы не реализовали моменты, а затем пропустили второй, мы так и не оправились. Последние 10 дней Иммобиле стабильно играет, и мы надеемся, что он сможет вновь обрести свою форму.

Осталось 16 матчей, таблица очень плотная, так что мы не можем думать о том, чтобы просто сдаться. Впереди у нас соперники, которые лучше укомплектованы игроками, но это не значит, что мы не будем биться до конца», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.

ФК Аталанта
ФК Лацио
Маурицио Сарри
серия А
0
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