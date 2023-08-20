Сарри раскритиковал руководство серии А за календарь на сезон

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что календарь серии А составлен невыгодно для команды.

«Никто не учитывает, что мы словно играем в Африке. Несколько дней назад мы были в Бирмингеме, там плюс одиннадцать градусов, а тут плюс 38. Такое нужно учитывать, когда составляется календарь нового сезона», — цитирует слова Сарри TASportPress.

Сегодня «Лацио» сыграет с «Лечче» в первом туре серии А.