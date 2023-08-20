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Италия

Сегодня, 09:50

Сарри раскритиковал руководство серии А за календарь на сезон

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что календарь серии А составлен невыгодно для команды.

«Никто не учитывает, что мы словно играем в Африке. Несколько дней назад мы были в Бирмингеме, там плюс одиннадцать градусов, а тут плюс 38. Такое нужно учитывать, когда составляется календарь нового сезона», — цитирует слова Сарри TASportPress.

Сегодня «Лацио» сыграет с «Лечче» в первом туре серии А.

ФК Лацио
Маурицио Сарри
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 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
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 Интер 1 1 0 0 2-0 3
4
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
5
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
6
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
10
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
11
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
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 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
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 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
19
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
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 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
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38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 1 : 4
19.08 21:45
Интер – Монца
 2 : 0
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
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