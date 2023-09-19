Сарри рассказал о готовности «Лацио» к Лиге чемпионов

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Жду, что команда продолжит совершенствоваться, избежав ошибок начала сезона. Положительный результат будет важен с точки зрения квалификации. Лига чемпионов — самое важное клубное событие в мире, и мне приятно быть здесь», — цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

«Лацио» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2023/24 сыграет в группе Е с «Фейеноордом», «Селтиком» и «Атлетико».