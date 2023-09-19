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Италия

Сегодня, 07:25

Сарри рассказал о готовности «Лацио» к Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Жду, что команда продолжит совершенствоваться, избежав ошибок начала сезона. Положительный результат будет важен с точки зрения квалификации. Лига чемпионов — самое важное клубное событие в мире, и мне приятно быть здесь», — цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

«Лацио» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2023/24 сыграет в группе Е с «Фейеноордом», «Селтиком» и «Атлетико».

«Лацио»: расписание матчей в Лиге чемпионов
ФК Лацио
Маурицио Сарри
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
7
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
8
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
 Салернитана 4 0 2 2 3-8 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 0 : 3
18.09 21:45
Верона – Болонья
 0 : 0
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«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
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