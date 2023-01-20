Сарри ждет волнительной игры в матче «Лацио» с «Миланом»

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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях ближайшего матча чемпионата Италии против «Милана».
«Переживаю, так как «Милан» — сильная команда. Они получили три пощёчины и хотят сильно отреагировать. Я был бы счастливее, если бы в матче за суперкубок они выиграли со счетом 3:0, а не проиграли», — слова Сарри приводит Football Italia со ссылкой на Lazio Style.
Матч «Лацио — «Милан» состоится 24 января. Начало — в 22.45. Римояне идут на пятом месте, миланцы расположились на втором в таблице серии А.
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