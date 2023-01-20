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Италия

Сегодня, 09:43

Сарри ждет волнительной игры в матче «Лацио» с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях ближайшего матча чемпионата Италии против «Милана».

«Переживаю, так как «Милан» — сильная команда. Они получили три пощёчины и хотят сильно отреагировать. Я был бы счастливее, если бы в матче за суперкубок они выиграли со счетом 3:0, а не проиграли», — слова Сарри приводит Football Italia со ссылкой на Lazio Style.

Матч «Лацио — «Милан» состоится 24 января. Начало — в 22.45. Римояне идут на пятом месте, миланцы расположились на втором в таблице серии А.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Лацио
ФК Милан
Маурицио Сарри
0
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