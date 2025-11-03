Видео
3 ноября, 22:27

«Дженоа» обыграл «Сассуоло» и одержал первую победу в сезоне в первом матче после увольнения Виейра

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Дженоа» на выезде победил «Сассуоло» в матче 10-го тура итальянской Серии А — 2:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский. На 47-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Доменико Берарди. Победный гол гостей на 90+3-й минуте забил Лео Эстигор.

«Дженоа» (6 очков) одержал первую победу в этом розыгрыше Серии А и поднялся на 18-е место. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Патрика Виейра. Обязанности главного тренера исполнял Роберто Мургита, которому помогает экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

«Сассуоло» (13) идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
03 ноября, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Дженоа
Источник: Таблица Серии А
Доменико Кришито
Футбол
ФК Дженоа
ФК Сассуоло
Патрик Виейра
