«Дженоа» обыграл «Сассуоло» и одержал первую победу в сезоне в первом матче после увольнения Виейра

«Дженоа» на выезде победил «Сассуоло» в матче 10-го тура итальянской Серии А — 2:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский. На 47-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Доменико Берарди. Победный гол гостей на 90+3-й минуте забил Лео Эстигор.

«Дженоа» (6 очков) одержал первую победу в этом розыгрыше Серии А и поднялся на 18-е место. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Патрика Виейра. Обязанности главного тренера исполнял Роберто Мургита, которому помогает экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

«Сассуоло» (13) идет 11-м в турнирной таблице.