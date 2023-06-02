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Италия

2 июня, 23:22

«Фиорентина» обыграла «Сассуоло» в матче последнего тура серии А

Руслан Минаев
Игроки «Фиорентины» празднуют забитый гол.
Фото Global Look Press
Игроки «Фиорентины» празднуют забитый гол.
Фото Global Look Press
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«Фиорентина» в гостях обыграла «Сассуоло» в матче последнего — 38-го — тура чемпионата Италии — 3:1.

В составе «фиалок» забивали Артур Кабрал, Риккардо Сапонара и Николас Гонсалес. У хозяев голом с пенальти отличился Доменико Берарди.

На 82-й минуте игрок «Сассуоло» Руан Трессольди был удален после второй желтой карточки. Спустя шесть минут Рожерио оставил хозяев вдевятером, получив прямую красную карточку.

«Фиорентина» набрала 56 очков и поднялась на 8-е место в серии А. У «Сассуоло» — 45 очков и 13-я строчка.

Италия. Серия А. 38-й тур
02 июн, 21:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:3
Фиорентина

Футбол
ФК Сассуоло
ФК Фиорентина
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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