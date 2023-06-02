«Фиорентина» обыграла «Сассуоло» в матче последнего тура серии А

«Фиорентина» в гостях обыграла «Сассуоло» в матче последнего — 38-го — тура чемпионата Италии — 3:1.

В составе «фиалок» забивали Артур Кабрал, Риккардо Сапонара и Николас Гонсалес. У хозяев голом с пенальти отличился Доменико Берарди.

На 82-й минуте игрок «Сассуоло» Руан Трессольди был удален после второй желтой карточки. Спустя шесть минут Рожерио оставил хозяев вдевятером, получив прямую красную карточку.

«Фиорентина» набрала 56 очков и поднялась на 8-е место в серии А. У «Сассуоло» — 45 очков и 13-я строчка.