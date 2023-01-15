«Лацио» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

Сегодня, 16:24
«Лацио» одержал победу над «Сассуоло» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 2:0.
В составе «Лацио» отметился Маттиа Цакканьи, который реализовал пенальти на 45+3-й минуте встречи, а также Фелипе Андерсон.
Клуб из Рима занимает 5-е место в турнирной таблице серии А (34 очка). «Сассуоло» идет на 16-й позиции (16 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования