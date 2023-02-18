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Италия

Сегодня, 00:46

«Наполи» на выезде обыграл «Сассуоло» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. «Сассуоло» — «Наполи» — 0:2. Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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«Наполи» переиграл «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 2:0. Для неаполитанцев эта победа стала седьмой подряд в лиге.

На 12-й минуте встречи Хвича Кварацхелия открыл счет. На 33-й минуте Виктор Осимхен удвоил преимущество гостей. В конце первого тайма Арман Лорьенте забил за хозяев, но ВАР отменил гол из-за офсайда.

В конце встречи Джованни Симеоне забил третий гол «Наполи». Однако ВАР его отменил из-за офсайда.

«Наполи» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» идет на 15-м месте — 24 очка.

Италия. Серия А. 23-й тур
17 февр, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:2
Наполи
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Сассуоло
серия А
2
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