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Италия

Сегодня, 09:28

«Сассуоло» не планирует продавать нападающего Лорьенте «Тоттенхэму»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб не планирует продавать нападающего Армана Лорьенте «Тоттенхэму».

«Мы не получали никаких официальных предложений по Арману минувшим летом. Мы не собираемся обсуждать или вступать в переговоры по каким-либо предложениям по Лорьенте», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Карневали.

Лорьенте выступает за «Сассуоло» с августа 2022 года, на его счету 8 голов и 7 результативных передач в 35 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Сассуоло
ФК Тоттенхэм Хотспур
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