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Италия

Сегодня, 23:00

«Сассуоло» отказался продать защитника Рожерио в «Спартак»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Рожериу.
Фото Global Look Press
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Итальянский «Сассуоло» получил запрос из РПЛ на своего защитника Рожерио, однако отказался продавать бразильца в Россию. Речь идет о «Спартаке», который был заинтересован в услугах 24-летнего бразильца.

В прошлом сезоне «Сассуоло» едва не продал Рожерио в один из клубов английской премьер-лиги за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Рожерио сыграл в составе «Сассуоло» 15 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 5,8 миллиона евро.

РПЛ
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
6
1
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