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Италия

Сегодня, 22:23

«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло», «Аталанта» проиграла «Лечче»

Руслан Минаев
«Сассуоло» — «Рома».
Фото AFP
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«Рома» в гостях сыграла вничью «Сассуоло» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У «нероверди» отличился Андреа Пинамонти.

Римляне набрали 26 очков и поднялись на 5-е место в серии А. У «Сассуоло» 16 очков и 13-я строчка.

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:1
Рома

В другом матче «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» — 1:2.

У хозяев забивали Федерико Баширотто и Федерико Ди Франческо. У гостей отличился Дуван Сапата.

«Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю строчку в серии А. «Лечче» набрал 12 очков и занимает 16-е место.

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:1
Аталанта
ФК Аталанта
ФК Лечче
ФК Рома
ФК Сассуоло
0
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