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Италия

Сегодня, 21:54

«Рома» в большинстве обыграла «Сассуоло» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сассуоло» — «Рома».
Фото Global Look Press
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«Рома» на выезде обыграла «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской серии А — 2:1.

Хозяева открыли счет благодаря голу Матеуса Энрике на 25-й минуте. На 76-й минуте счет сравнял Пауло Дибала, реализовавший пенальти. Победу гостям принес гол Расмуса Кристенсена на 82-й минуте.

«Рома» играла в большинстве с 62-й минуты — красную карточку получил полузащитник «Сассуоло» Даниэль Болока.

Команда Жозе Моуринью с 24 очками поднялась на пятое место в серии А. «Сассуоло» (15 очков) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 14-й тур
03 дек, 20:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Рома

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Рома
ФК Сассуоло
0
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