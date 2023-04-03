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Италия

3 апреля, 23:40

«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло», Миранчук вышел на замену

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сассуоло» — «Торино».
Фото Global Look Press
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«Торино» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 28-го тура серии А — 1:1.

На 36-й минуте счет открыл форвард хозяев Андреа Пинамонти. На 66-й минуте ответный гол забил нападающий туринцев Антонио Санабриа.

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел со скамейки на 81-й минуте встречи, заменив Неманью Радоньича. Из-за травмы он пропустил игру 27-го тура против «Наполи» (0:4) и товарищеские матчи сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

«Торино» после 28 туров с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», набравший 37 очков, идет на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 28-й тур
03 апр, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:1
Торино

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Сассуоло
ФК Торино
0
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