«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло», Миранчук вышел на замену

«Торино» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 28-го тура серии А — 1:1.

На 36-й минуте счет открыл форвард хозяев Андреа Пинамонти. На 66-й минуте ответный гол забил нападающий туринцев Антонио Санабриа.

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел со скамейки на 81-й минуте встречи, заменив Неманью Радоньича. Из-за травмы он пропустил игру 27-го тура против «Наполи» (0:4) и товарищеские матчи сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

«Торино» после 28 туров с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», набравший 37 очков, идет на 12-й строчке.