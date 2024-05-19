«Сассуоло» вылетел из серии А после 11 сезонов в высшем дивизионе

«Сассуоло» вылетел из итальянской серии А.

19 мая команда на своем поле уступила «Кальяри» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии. В этот же день «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1) и оторвались от «Сассуоло» на 4 и 5 очков соответственно за один тур до конца чемпионата. «Сассуоло» (29 очков) идет предпоследним в турнирной таблице.

«Сассуоло» вышел в серию А в 2013 году. С тех пор команда провела в высшем дивизионе 11 сезонов.

Ранее из серии А досрочно вылетела «Салернитана».