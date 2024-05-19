Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:38

«Сассуоло» вылетел из серии А после 11 сезонов в высшем дивизионе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сассуоло» вылетел из итальянской серии А.

19 мая команда на своем поле уступила «Кальяри» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии. В этот же день «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1) и оторвались от «Сассуоло» на 4 и 5 очков соответственно за один тур до конца чемпионата. «Сассуоло» (29 очков) идет предпоследним в турнирной таблице.

«Сассуоло» вышел в серию А в 2013 году. С тех пор команда провела в высшем дивизионе 11 сезонов.

Ранее из серии А досрочно вылетела «Салернитана».

Футбол
ФК Сассуоло
6
Обсудить
Читайте также
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Удинезе» в концовке спасся от поражения в матче с «Эмполи»