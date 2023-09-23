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Италия

Сегодня, 21:00

«Ювентус» уступил «Сассуоло» в матче серии А

Алина Савинова
«Сассуоло» — «Ювентус».
Фото Reuters
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«Сассуоло» дома обыграл «Ювентус» в матче 5-го тура серии А — 4:2.

Счет на 12-й минуте встречи открыл полузащитник черно-зеленых Арман Лорьенте. На 21-й минуте игры свои ворота поразил защитник «Сассуоло» Матиас Винья. Также у хозяев отличились Доменико Берарди (41-я минута) и Андреа Пинамонти (82-я минута). За гостей гол забил Федерико Кьеза на 78-й минуте. На 90+5-й минуте встречи защитник «Ювентуса» Федерико Гатти забил в собственные ворота.

После этого матча «Ювентус» опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии (10 очков). Это первое поражение клуба из Турина в этом сезоне серии А. «Сассуоло» идет на 11-й позиции (6 очков).

Италия. Серия А. 5-й тур
23 сент, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
4:2
Ювентус
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
Серия А
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