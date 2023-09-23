«Ювентус» уступил «Сассуоло» в матче серии А

«Сассуоло» дома обыграл «Ювентус» в матче 5-го тура серии А — 4:2.

Счет на 12-й минуте встречи открыл полузащитник черно-зеленых Арман Лорьенте. На 21-й минуте игры свои ворота поразил защитник «Сассуоло» Матиас Винья. Также у хозяев отличились Доменико Берарди (41-я минута) и Андреа Пинамонти (82-я минута). За гостей гол забил Федерико Кьеза на 78-й минуте. На 90+5-й минуте встречи защитник «Ювентуса» Федерико Гатти забил в собственные ворота.

После этого матча «Ювентус» опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии (10 очков). Это первое поражение клуба из Турина в этом сезоне серии А. «Сассуоло» идет на 11-й позиции (6 очков).