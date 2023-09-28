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Италия

Сегодня, 14:55

Сазонов признан лучшим в составе «Торино» в матче с «Лацио»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Саба Сазонов и Чиро Иммобиле.
Фото AFP
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Экс-защитник московского «Динамо» Саба Сазонов успешно дебютировал в серии А.

Несмотря на поражение со счетом 0:2 от «Лацио», лучшим в составе «Торино» признан именно защитник молодежной сборной Грузии, который заменил по ходу первого тайма получившего травму Бонджорно.

La Gazzetta dello Sport поставила Сазонову оценку 6,5 с таким комментарием: «Для футболиста 2002 года рождения это был абсолютный дебют в серии А. И парень сразу оказался крепким орешком для Иммобиле. Никакого страха или пиетета с стороны новичка: он ни разу не позволил пробить в створ ворот основному нападающему сборной Италии. Это было достойно».

ФК Лацио
ФК Торино
Саба Сазонов
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