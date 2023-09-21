Сазонов рассказал, как сделал сложный выбор между Россией и Грузией

Защитник «Торино» Саба Сазонов признался, что выбор между Россией и Грузией был сложным.

«Моя мать грузинка, отец русский. Выбор был сложным, но я рад, что сыграл на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. Быть здесь, в «Торино» — мечта, мне не терпится сыграть в чемпионате Италии», — приводит Toro Goal слова Сазонова.

31 августа Сазонов стал игроком «Торино», подписав контракт с клубом до 2027 года.

Сазонов выступал за «Динамо» с 2021 по 2023 год. Всего футболист провел 44 матча за бело-голубых, в которых отметился 1 голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.