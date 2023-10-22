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Италия

Сегодня, 13:10

Сазонова признали худшим в составе «Торино»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Саба Сазонов.
Фото Global Look Press
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В 9-м туре серии А «Торнио» проиграл дома «Интеру» со счетом 0:3. Грузинский защитник Саба Сазонов заменил получившего травму голландца Схурса на 51-й минуте при счете 0:0.

La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport назвали Сазонова худшим игроком «Торино» в этой встрече с оценкой 5,0. Такой же балл игрок получил и от издания Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: «Единственным смягчающим фактором является то, что он вышел на поле практически без разминки. Потерял Тюрама, когда тот забил гол. Ещё несколько раз попадал впросак. Очень неудачный вечер».

Corriere dello Sport: «Странным образом прижался к своему вратарь, бросив Тюрама, когда тот забивал первый гол «Интера». Можно себе представить гневную реакцию тренера «Торино»...

Tuttosport: «Он вышел, и все рухнуло».

ФК Торино
Саба Сазонов
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