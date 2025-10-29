Видео
Италия. Новости
Италия

29 октября, 13:36

Сбившему инвалида вратарю «Интера» Мартинесу грозит до семи лет тюрьмы

Сергей Ярошенко

Вратарю «Интера» Хосепу Мартинесу грозит до семи лет лишения свободы, за то что он насмерть сбил пожилого мужчину в инвалидной коляске, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, прокуратура Комо начала расследование по факту убийства по неосторожности и уточняет обстоятельства трагедии. По одной из версий, 81-летний мужчина в инвалидной коляске мог резко изменить направление из-за ухудшившегося состояния здоровья и выехать на дорогу, что привело к несчастному случаю. Согласно итальянскому уголовному законодательству, испанцу грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел утром 28 октября. После столкновения с автомобилем пожилой мужчина скончался на месте, несмотря на оказанную первую помощь футболистом и медицинскими работниками.

Мартинес выступает за «Интер» с лета 2024 года. За это время на его счету 12 матчей во всех турнирах, 7 из которых он отстоял на ноль. Контракт 27-летнего голкипера с клубом рассчитан конца июня 2029 года

