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Италия

Сегодня, 19:39

«Сельта» отклонила первое предложение «Наполи» по Вейге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Испанская «Сельта» отклонила предложение «Наполи» о покупке полузащитника Габриэля Вейги, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, «Сельта» отклонила предложение «Наполи» по трансферу игрока за 30 миллионов евро, поскольку сумма отступных за игрока составляет 40 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб продолжит переговоры, поскольку хочет приобрести 21-летнего игрока.

В сезоне-2022/23 Вейга провел в составе «Сельты» 40 матчей, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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