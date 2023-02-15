0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:38

Селюк заявил, что Миранчук не особо выделяется в итальянском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Торино» к выкупу трансфера 27-летнего полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

«Аталанта» перекрестится, если он туда пойдет. Зачем он им нужен? Он уже там не играет, он заиграл в «Торино». Представьте, Малком перейдет в воронежский «Факел». Естественно, он там будет выделяться. О чем тут говорить? Я как считал, так и считаю, что Миранчук в итальянском футболе особо не выделяется. Вот Кварацхелия — да. А он, ну, нормальный игрок. Тут сейчас рассказывают, что якобы Абидаль приезжал смотреть Миранчука. Абидаль приезжал на Матч легенд. Ему нужно было что-то говорить про российских игроков, вот он и сказал. Какая «Барселона», которая хотела купить Миранчука? Ну вы что! Ересь полная. Но 12 миллионов евро за него, мне кажется, большая сумма. Кто-то возможно, считает, что нет», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» оценивает 27-летнего российского футболиста в 12 миллионов евро. Контракт хавбека с «Аталантой» действует до лета 2024 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-miranchuk-v-italyanskom-futbole-osobo-ne-vydelyaetsya-vot-kvarackheliya-da-228090/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Дмитрий Селюк
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци посоветовал Миранчуку оставаться в «Торино»

В «Аталанте» ответили на вопрос о выкупе Миранчука: «Все зависит от «Торино»