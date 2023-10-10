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Италия

Сегодня, 22:46

Семь игроков попали с трансферный список «Ювентуса» зимой

Руслан Минаев
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«Ювентус» собирается основательно усилиться в ходе зимнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В список туринцев попали сразу семь игроков. Главной целью клуба является хавбек «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг.

Кроме того, «старая синьора» интересуется вингером «Сассуоло» Доменико Берарди, хавбеками Лазаром Самарджичем («Удинезе») и Юсуфом Фофана («Монако»), Ману Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Хабиб Диарра («Страсбур») и атакующим полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым.

После 8 туров серии А «Ювентус» набрал 17 очков и занимает третье место, отставая от лидера «Милана» на 4 очка.

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ФК Ювентус
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