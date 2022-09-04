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Италия

4 сентября, 11:12

Семин надеется, что Кварацхелия сможет стать лучшим бомбардиром серии А

Микеле Антонов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли Хвича Кварацхелия стать лучшим бомбардиром серии А.

«Я думаю, бороться за лучшего бомбардира будет сложно. Его позиция не позволяет забивать очень много мячей. Но надеемся, будем следить. Удачи Хвиче! Он очень успешно представляет российскую лигу!» — сказал Семин «СЭ».

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. Грузинский полузащитник провел пять матчей в серии А, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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