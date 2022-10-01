Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру россиянина Алексея Миранчука и грузина Хвичи Кварацхелии в матче 8-го тура серии А «Наполи» — «Торино» (3:1).

«Кварацхелия чувствует себя очень уверенно. Он чувствует себя лидером. Хвиче было легко, потому что его команда на ходу, в нее хорошее физическое состояние. Они выиграли закономерно. Что касается Миранчука, то чувствуется, что был большой перерыв, хотя он неплохо провел матч, но не ярко. Думаю, что важно то, что он играет больше времени, чем ему давали в «Аталанте». Думаю, что он наберет свои кондиции», — сказал Семин «СЭ».

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле 68 минут и не отметился результативными действиями. Россиянин провел первый матч с 13 августа, после того, как получил травму в матче против «Монцы» (2:1).

Кварацхелия забил пятый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Италии, больше него забил лишь австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович (6).