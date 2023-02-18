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Италия

Сегодня, 11:55

Семин: «Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет все лучше»

Семин оценил игру нападающего «Наполи» Кварацхелии
Виктория Кравченко
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет все лучше и лучше, хотя видно, что ему становится сложнее. Однако с каждым разом он находит варианты для забивания голов.

Вчера в матче с «Сассуоло» Хвича забил редкий по красоте мяч, пройдя почти с центра поля. Грузин забил гол, как Месси? Нет, он забил, как Кварацхелия», — цитирует Семина Sport24.

В матче 23-го тура серии А «Наполи» с «Сассуоло» (2:0) Хвича забил 10-й гол в чемпионате Италии. Он стал самым молодым футболистом неаполитанского клуба с 10+ голами за сезон (с 1930-го года).

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-redkiy-po-krasote-myach-semin-sravnil-rekordnyy-gol-khvichi-s-messi
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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