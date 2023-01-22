Семин: «У Миранчука есть игровое время, значит, решение уйти в аренду было правильным»

Сегодня, 14:26
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».
«Мой совет чаще бить помог Леше! — цитирует Sport24 Семина. — Хорошо сыграл вчерашнюю игру, коронным ударом забил гол со штрафной. Сейчас самое главное для Леши, что он выходит играть постоянно. А раз есть игровая практика, то обязательно будет и прогресс. Уже два забитых гола в итальянском чемпионате с зимы. Видно, что он получает удовольствие. У него есть игровое время, значит, решение уйти в аренду было правильным».
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона-2022/23. 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования