Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:56

Семин: «Если Миранчук забьет больше десяти мячей за сезон, это будет выдающийся результат»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».

«У Миранчука волшебная левая нога, — цитирует «РБ Спорт» Семина. — Если забьет больше десяти мячей за сезон, то это будет выдающийся результат. Но самое главное — успехи команды. Не стоит забывать, что Алексей играет в первую очередь за «Торино», а то вы все время о личных достижениях говорите. В футболе на первом месте всегда команда. Эгоистов никто не любит».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил рекорд Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди россиян
Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Несовершеннолетний пострадал на станции МЦД-1 «Окружная» в Москве
В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Серия А: «Салернитана» — «Торино», «Милан» — «Рома» и другие матчи 17-го тура