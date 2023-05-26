Семин оценил возможный приход Гасперини на пост главного тренера «Наполи»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил, как может сказаться на полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии возможный приход Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера «Наполи».

«Хвича чересчур большая фигура, потому что он стоит больших денег. Придя туда, тренер должен учитывать, что этот игрок имеет громадное значение для клуба. Сложно предсказать как будет влиять Гасперини на Хвичу. Может, наоборот, все будет хорошо для него. У Хвичи будет больше физических проявлений и от этого станет еще больше расти», — приводит слова Семина Sport24.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия провел за «Наполи» 41 матч, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что возглавляющий «Аталанту» Гасперини — главный кандидат на замену Лучано Спаллетти после окончания текущего сезона.