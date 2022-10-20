Семин оценил возможность перехода Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Если такие клубы заинтересованы в нем, то это значит, что Хвича этого заслужил! Чему тут удивляться?» — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2022/23 21-летний Кварацхелия забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 14 матчах за «Наполи». Юрий Семин работал с грузинским футболистом в «Локомотиве» во второй половине сезона-2018/19.

Помимо «Локомотива» Кварацхелия выступал в России за «Рубин».

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро. Ранее в «Наполи» заявили, что не собираются продавать Кварацхелию, несмотря на интерес к нему со стороны топ-клубов.