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Италия

Сегодня, 12:35

Семин оценил возможность перехода Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Если такие клубы заинтересованы в нем, то это значит, что Хвича этого заслужил! Чему тут удивляться?» — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2022/23 21-летний Кварацхелия забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 14 матчах за «Наполи». Юрий Семин работал с грузинским футболистом в «Локомотиве» во второй половине сезона-2018/19.

Помимо «Локомотива» Кварацхелия выступал в России за «Рубин».

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро. Ранее в «Наполи» заявили, что не собираются продавать Кварацхелию, несмотря на интерес к нему со стороны топ-клубов.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
Юрий Семин
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В «Наполи» заявили, что не намерены продавать Кварацхелию