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Сегодня, 16:37

Семин — о возможном переходе Миранчука в «Верону»: «Алексей может претендовать на клуб выше рангом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе «Вероны» к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Верона» заинтересована в Миранчуке? Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в «Торино» в прошедшем сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Ранее журналист Никола Скира сообщил, что «Верона» хочет арендовать Миранчука.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-verona-miranchuk-mozhet-pretendovat-na-klub-vy-she-rangom/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Верона
Юрий Семин
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