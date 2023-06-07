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Италия

Сегодня, 13:39

Семин: «Миранчуку надо найти команду, где тренер видит его в составе. Мне кажется, в «Торино» так»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Стоит ли Миранчуку оставаться в «Торино»? Думаю, ему нужно оставаться там, где он играет. Не все зависит от него. На мой взгляд, по ходу этого сезона он хорошо себя проявлял, когда играл. Миранчуку надо найти команду, где тренер видит его в составе. Мне кажется, в «Торино» так. Это самое главное», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 31 матче за команду из Турина.

6 июня сообщалось, что «Аталанта» готова продать полузащитника за 9,5 миллиона евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
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