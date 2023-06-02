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Сегодня, 19:35

Семин поздравил Кварацхелию с призом лучшему игроку сезона в серии А: «Заслужил. Очень рад за него. Талантливый парень»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поздравил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с получением награды лучшему футболисту серии А в сезоне-2022/23.

«Это очень большое достижение для дебютного года. Без сомнения, Хвича все это заслужил, потому что он очень ярко играл, он внес в итальянский футбол свою индивидуальность и результативные действия. Все-таки, играя на фланговой позиции столько забить, столько сделать передач — это как раз и сыграло в пользу того, что его признали лучшим игроком сезона. Вне сомнения, он — очень талантливый парень и профессионал. И потом, он очень любит футбол, много тренируется. Он сам своим трудом достиг такого успеха. Дальше будет сложнее. Я очень рад за него. Мы должны его поздравить, потому что он играл в нашей лиге, играл в «Локомотиве», нам очень приятно», — сказала Семин «СЭ».

На счету 22-летнего Кварацхелии 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А-2022/23.

Этот сезон стал для Кварацхелии дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
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