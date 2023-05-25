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Италия

Сегодня, 15:47

Семин рассказал, почему уход Спаллетти из «Наполи» выгоден для Алексея Миранчука

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи».

«Уход Спаллетти из «Наполи» может стать выгодным для Миранчука. У него будет значительно больше шансов в «Аталанте», если его вернут. Если Юрич возглавит «Аталанту», то здесь больше возможностей закрепиться в команде. Юрич доверяет Алексею. Ему нужно будет хорошо провести последние матчи. Я хотел бы, чтобы Леша был в «Аталанте». Эта команда более перспективная. Там больше шансов занять высокое место в чемпионате, чем с «Торино», — цитирует Семина Sport24.

23 мая стало известно, что Спаллетти объявил игрокам «Наполи» о своем уходе из клуба по окончании сезона. Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Под его руководством «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии.

Позже сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по окончании сезона перейдет в «Наполи», а его место в «Аталанте» займет Иван Юрич, который сейчас тренирует российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино». Миранчук этот сезон проводит в «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-25-semin-obyasnil-pochemu-ukhod-spalletti-iz-napoli-vygoden-dlya-alekseya-miranchuka
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Лучано Спаллетти
Юрий Семин
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