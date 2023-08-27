Семин считает, что Миранчуку стоит перейти в испанский клуб

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах полузащитника «аталанты» Алексея Миранчука.

«Понятно, что в «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять целый сезон, надо искать варианты. Алексей всегда хотел играть в Испании. Может, ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», — цитирует Семина «РБ Спорт».

27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров серии А против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).

24 августа появилась информация, что «Торино» хочет снова арендовать 27-летнего россиянина, который выступал за команду в сезоне-2022/23.