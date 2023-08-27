Семин считает, что Миранчуку стоит перейти в испанский клуб

Сегодня, 14:26
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах полузащитника «аталанты» Алексея Миранчука.
«Понятно, что в «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять целый сезон, надо искать варианты. Алексей всегда хотел играть в Испании. Может, ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», — цитирует Семина «РБ Спорт».
27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров серии А против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).
24 августа появилась информация, что «Торино» хочет снова арендовать 27-летнего россиянина, который выступал за команду в сезоне-2022/23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -