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Италия

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Семин считает, что «Торино» больше подходит Миранчуку, чем «Аталанта»

Руслан Минаев
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Российский тренер Юрий Семин оценил игру Алексея Миранчука в составе «Торино» в сезоне-2022/23 серии А.

«Этот сезон пошел на пользу Миранчуку. В «Торино» провел много ярких игр, поэтому есть основания, чтобы в Италии на него смотрели по-другому, как на игрока высокой квалификации.

Переговоры между «Торино» и «Аталантой» могут остановиться из-за денег. Сейчас это главный вопрос в переговорах. Алексею больше подходит «Торино» и по стратегии игры, и по отношению тренера. Для него лучше было бы, чтобы он перешел именно туда», — цитирует Семина Sport24.

«Торино» арендовал 27-летнего россиянина у «Аталанты» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 Миранчук провел 29 матчей в серии А, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Юрий Семин
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