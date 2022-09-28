Семин считает, что у Кварацхелии безграничный порог стоимости на трансферном рынке

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на повышение трансферной стоимости полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

— Стоимость Кварацхелии выросла с 15 до 35 миллионов евро. Сколько бы вы предложили за Хвичу, если бы возвращали его?

— Зачем его возвращать. Он перерос РПЛ в какой-то момент. Все справедливо, правильно.

— Сколько вы бы отдали за него?

— На первом этапе он сделал правильный выбор команды. В молодом возрасте нужно найти верный клуб, где тебя понимают, хочет видеть тренер. Но за это время ты должен доказать, что не зря пришел. В «Наполи» все сложилось, потому что ушел Инсинье. Хвича похож на Лоренцо: атакующий игрок с большой скоростью и смещениями в центр. Теперь он должен каждый день трудиться еще больше, чем раньше. Его безграничный финансовый порог, на мой взгляд, сложно оценить. В Италии он уже второй месяц на первых ролях. Там играть очень сложно, потому что все в обороне там сильные.

— Он уже стоит больше Роналду!

— Это не особо важно. Я думаю, он понимает, что на это не нужно ориентироваться.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года. На счету 21-летнего грузина 4 гола и 3 результативных передачи в 9 матчах за итальянскую команду.

Семин работал с Кварацхелией в «Локомотиве» во второй половине сезона-2018/19, когда полузащитник играл за московский клуб на правах аренды из грузинского «Рустави».