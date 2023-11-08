Семин считает слухами информацию о возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что железнодорожники в зимнее трансферное окно хотят арендовать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Локомотив» хочет взять Миранчука в аренду зимой? Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» рассматривает вариант с арендой Миранчука в зимнее трансферное окно. Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов не исключил возвращение футболиста.

Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год. На данный момент 28-летний россиянин является игроком «Аталанты».