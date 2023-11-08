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Италия

Сегодня, 19:34

Семин считает слухами информацию о возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что железнодорожники в зимнее трансферное окно хотят арендовать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Локомотив» хочет взять Миранчука в аренду зимой? Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» рассматривает вариант с арендой Миранчука в зимнее трансферное окно. Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов не исключил возвращение футболиста.

Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год. На данный момент 28-летний россиянин является игроком «Аталанты».

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-novosti-o-vozvrashenii-miranchuka-v-loko-slukhi-kotorye-vbrasyvayut-agenty-303497/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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