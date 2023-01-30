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Италия

Сегодня, 11:53

Семин сомневается, что «Наполи» станет чемпионом Италии: «Малейшая слабость чревата потерей очков»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен с передачи Кварацхелии, а также Джованни Симеоне. Гости ответили точным ударом Стефана Эль-Шаарави.

«Хвича принес огромную пользу команде, для «Наполи» был тяжелый матч. Отметил бы, что у Кварацхелии практически в каждом матче есть результативные действия. Спаллетти провел хорошие замены, но чем ближе к концу сезона, тем сложнее будут игры у «Наполи». Это очевидно.
Есть ли сомнения, что «Наполи» выиграет титул? Сомнения есть всегда. Итальянский чемпионат приносит очень много неожиданностей. Посмотрите на «Милан» месяц назад и сейчас — сплошные поражения. Малейшее расслабление чревато потерей большого количества очков», — сказал Семин «СЭ».

За 18 туров до конца чемпионата Италии-2022/23 «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 53 очками. «Интер», занимающий вторую строчку, отстает от неаполитанцев на 13 очков.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
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