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Сегодня, 12:24

Семин уверен, что Кварацхелия еще не достиг своего предела

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о потенциале нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я верю, что Хвича может еще прибавить. У него высокий потенциал, он еще молод и предан футболу», — сказал Семин «СЭ».

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю. Лидирует в рейтинге вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, чья стоимость составляет 85 миллионов евро. В тройке расположились украинцы Михаил Мудрик, выступающий за «Челси» (60 миллионов евро) и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, стоимость которого в 2006-м составляла 51 миллион евро.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

(Константин Передерий)

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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