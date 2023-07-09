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Италия

Сегодня, 14:09

Семин: «Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о карьере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь. Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А. В июне сообщалось, что «Торино» не планирует платить за выкуп российского полузащитника больше 7 миллионов евро.

Контракт 27-летнего футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-travmy-ne-dayut-miranchuku-dobit-sya-togo-zhe-uspeha-v-italii-chto-i-hvicha/
Алексей Миранчук
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