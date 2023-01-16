Семин заявил, что Хвича — самый талантливый футболист в его тренерской карьере

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия — самый талантливый футболист в его карьере.

«Кто по таланту был сравним с Хвичей Кварацхелией из тех футболистов, с кем я работал? Может быть, Марат Измайлов, но он все-таки не достиг такого успеха как Хвича, особенно на первых этапах. Он безусловно был талантлив, но природные качества Хвичи значительно сильнее. Был ли в моей карьере футболист сравнимый с Хвичей? У меня нет», — приводит слова Семина Legalbet.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Срок действующего контракта 21-летнего грузина с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

На счету Кварацхелии семь мячей и девятб результативных передач в 15 матчах за «Наполи» в серии А.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».