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Италия

Сегодня, 17:17

Семин заявил, что Хвича — самый талантливый футболист в его тренерской карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия — самый талантливый футболист в его карьере.

«Кто по таланту был сравним с Хвичей Кварацхелией из тех футболистов, с кем я работал? Может быть, Марат Измайлов, но он все-таки не достиг такого успеха как Хвича, особенно на первых этапах. Он безусловно был талантлив, но природные качества Хвичи значительно сильнее. Был ли в моей карьере футболист сравнимый с Хвичей? У меня нет», — приводит слова Семина Legalbet.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Срок действующего контракта 21-летнего грузина с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

На счету Кварацхелии семь мячей и девятб результативных передач в 15 матчах за «Наполи» в серии А.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».

Источник: https://legalbet.ru/news/syomin-zayavil-chto-hvicha-samij-talantlivij-futbolist/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
Юрий Семин
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