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Италия

Сегодня, 15:09

Семин заявил, что Миранчук получает удовольствие от футбола с «Торино»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о том, что «Торино» начал переговоры о выкупе Алексея Миранчука из «Аталанты».

«У Миранчука в «Торино» больше игрового времени, там он получает удовольствие от футбола. Но здесь не все зависит от Алексея, у него все-таки контракт с «Аталантой». Я не знаю, хочет ли клуб из Бергамо вернуть Миранчука из аренды. Не знаю, стоит ли Алексей 12 миллионов, это же все слухи, конкретной стоимости нет», — приводит слова Миранчука Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-u-miranchuka-v-torino-bolshe-igrovogo-vremeni-tam-on-poluchaet-udovolstvie-ot-futbola-228064/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Юрий Семин
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